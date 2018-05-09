На проведение канализации в новом микрорайоне Каушан потратили свыше восьми млн леев

В новом микрорайоне Каушан проводят централизованную канализацию. Пока жильцы домов пользуются собственноручно вырытыми ямами. Объект планируют сдать в эксплуатацию меньше чем через месяц.

"К канализации подключим примерно 600 домов", - сказал прораб Петр Коржан.

Работы начались год назад. Нужно было провести восемь километров сетей. На проект потратили свыше восьми миллионов леев. Полтора миллиона выделил районный совет, остальные шесть с половиной миллионов - Агентство по развитию "Юг".

"Почти все улицы уже подключены к центральной канализации. Мы на завершающей стадии проекта", - сказал председатель Каушанского района Николай Горбан.

"Мы приехали проверить, как идет строительство канализационной системы в квартале Валул луй Траян в Каушанах. Мы инспектируем наши объекты раз в две недели, чтобы убедиться, что работы идут согласно графику", - сказала директор Агентства по развитию "Юг" Мария Кулешова.

Люди с нетерпением ждут, когда их дома подключат к централизованной сети.

В рамках проекта в Каушанах запланирован и капитальный ремонт очистных сооружений, на который предусмотрено около 60 миллионов леев. Этот этап планируют реализовать в 2019-ом.





