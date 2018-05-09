В парке на Рышкановке включили освещение

В парке на Рышкановке впервые за последние 30 лет загорелись фонари. Рабочие Lumteh установили на главных аллеях и вокруг озера 70 столбов и подключили более 120 светодиодных ламп. Глава муниципального предприятия Вячеслав Бут заверил, что лампы очень экономные и обойдутся муниципалитету в 120 леев за ночь.

"Все работы провели за три недели. Будет тратится примерно семь киловатт в час", - сказал глава МП Lumteh Вячеслав Бут.

Люди освещению в парке рады, потому что теперь там можно будет гулять и по вечерам.

Независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду приехала в парк, когда там зажгли огни.

"Я очень рада, что в мэрии продолжают реализацию проектов, которые мы начали. В итоге выигрывают граждане", - сказала независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.

В парке Рышкань начали проводить освещение после того, как Сильвия Раду, будучи исполняющей обязанности мэра столицы, подписала соответствующее распоряжение. С начала года осветили и аллеи парка Ла извор на Буюканах. В скором времени по вечерам станет светло в парке "Valea Trandafirilor" и на двух аллеях парка "Valea Morilor".





