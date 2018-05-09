Для реализации полета к Альфе Центавра уже существуют материалы, заявили участники проекта Breakthrough Starshot, который подготовили список проблем, мешающих созданию солнечного паруса для полета к ближайшей звезде за 20 лет. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Materials.
Для реализации полета к Альфе Центавра уже существуют материалы, заявили участники проекта Breakthrough Starshot, который подготовили список проблем, мешающих созданию солнечного паруса для полета к ближайшей звезде за 20 лет. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Materials.
"Первые результаты нашего анализа оказались неожиданно оптимистичными - уже существующие сегодня материалы, в комбинации с новыми методиками производства и измерения их свойств, в принципе позволяют создать прототип", - цитирует ученых из Калифорнийского технологического института РИА Наука.
Проекту Breakthrough Starshot выделили 100 миллионов долларов на создание космического корабля на базе идеи, изложенной калифорнийскими физиками под руководством Филипа Лубина два года назад.
Ее суть заключается в том, чтобы отправлять к далеким планетам не классические космические корабли, а чрезвычайно легкие и плоские структуры из светоотражающего материала, которые будут разгоняться до околосветовых скоростей при помощи мощного орбитального лазера.
Подобный межзвездный "парусник", по расчетам американских физиков, сможет достигнуть Альфы Центавра за 20 лет, и будет совершать перелеты между Марсом и Землей всего за трое суток без полезной нагрузки, и за месяц при нагрузке в 10 тонн.
Ученые впервые детально изучили то, как будет вести себя подобный парус при взаимодействии с лазером и межзвездной средой, и сформулировали набор минимальных требований по его изготовлению.
Как выяснили ученые, несмотря на почти "невозможный" набор характеристик - площадь в 10 квадратных метров, массу в грамм и отражательную способность в 99,999999 процента - главной проблемой при изготовлении паруса будет не подбор материала, а ряд других вещей.
Оказалось, что на Земле уже существует ряд материалов, в том числе пленки из дисульфида молибдена, аморфного кремния и ряда других полупроводников, которые имеют подобные свойства.
Если эта пленка будет достаточно тонкой, то, парадоксальным образом, столкновения с атомами гелия и водорода, присутствующими в межзвездной среде, почти не будут сказываться на жизни паруса. Большая часть атомов будет проходить сквозь него, не причиняя вреда, а столкновения с частицами пыли повредят не более 10 процентов от общей площади паруса.
Проблема же, в свою очередь, заключается в том, что сегодня не существует технологий, которые позволяли бы выращивать очень однородные и тонкие пленки из этих веществ нужных размеров.
Ученым придется найти способ склеивать относительно небольшие фрагменты этих пленок, диаметром в 10-20 сантметров, причем проводить эту операцию нужно фактически с атомарной точностью.
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telegraph.md