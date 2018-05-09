В Турции произошло мощное наводнение

Мощнейшее за последние 500 лет наводнение произошло в Турции, сообщает Hurriyet Daily News.

Проливные дожди, которые стали причиной наводнения, начались в субботу, 5 мая. Пик пришелся на понедельник. Сообщается, что в районе Мамак из-за сильной грозы несколько улиц превратились в реки. Потоки воды сносили автомобили, подмывали и разрушали дома.

В некоторых кварталах Анкары селевые потоки сносили автомобили, из-за чего потеряны или повреждены более сотни машин. Также пострадало одно из зданий: поток воды разрушил угол дома и вода полностью затопила квартиру на первом этаже.

Кроме того, в районе Сент-Джон река поднялась до 5,7 м над уровнем моря, а уровень наводнения достигает 4,2 м, пишет korrespondent.net

Предварительно сообщается, что в результате стихии пострадали шесть человек, жертв нет.

Красный Крест начал кампанию по сбору средств для помощи пострадавшим от наводнения.

При этом грозы в Турции не закончились и синоптики предупреждают о дальнейших осадках в ближайшие дни.