В Мексике женщина погибла, выпав с аттракциона. ВИДЕО

Жительница Мексики погибла, выпав с аттракциона в городе Пенхамо, штат Гуанахуато.

По информации издания, 50-летняя Ирма Санчес Албарран и её дочь — 26-летняя Найели Моралес Санчес — упали с аттракциона, так как предохранительная дуга сломалась. Инцидент попал на видео.

Женщина скончалась на месте, её дочь сейчас находится в госпитале в критическом состоянии, пишет Лайф.





