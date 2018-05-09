Банкрот сжёг вещи на три миллиона, чтобы их не отобрали приставы

Джон Картрайт, проходивший по делу о мошенничестве, облил фургон бензином и поджёг его в момент погрузки. Водитель фургона был шокирован происходящим и уже ничего не мог сделать, так как всё вокруг начало полыхать. На отчаянный шаг 65-летний мужчина решился, чтобы приставы не могли арестовать его вещи.

Помимо обвинений в мошенничестве Картрайт усложнил себе ситуацию тем, что совершил поджог за пределами своего дома в Корнуолле. Очевидцы сообщили, что, пока фургон горел, мужчина стоял пил чай и ждал прибытия полицейских, пишет life.ru

Полиция заключила его под стражу, и теперь ему грозит ещё одна статья — поджог и порча чужого имущества. Как сообщил один из приставов британскому изданию Metro, что именно сжёг Картрайт, неизвестно, но уничтоженные вещи составляли £35 тыс.