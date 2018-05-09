В Дубае разрешили транзитным пассажирам покидать аэропорт без визы

Власти Дубая разрешили транзитным пассажирам покидать аэропорт без визы при условии, что время стыковки превышает четыре часа, сообщает во вторник эмиратское издание Arabian Business.

Для пассажиров, желающих осмотреть город, будут организованы специальные туры. По заявлению Dubai Airports Corporation, целью проекта под названием "Дубай в микрокосме" является ознакомить путешественников с достопримечательностями города и его достижениями.

Для тех пассажиров, чье время стыковки составляет менее четырех часов, в здании аэропортов будут открыты интерактивные выставки и виртуальные туры по городу, пишет РИА Новости.

Международный аэропорт Дубая является самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Его пропускную способность планируется увеличить с 90 до 118 миллионов пассажиров в год к 2023 году.







