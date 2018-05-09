По меньшей мере 26 жилых домов были уничтожены лавой из вот уже неделю извергающегося вулкана Килауэа на крупнейшем острове Гавайских островов. Несмотря на введенный местными властями план эвакуации, некоторые жители района Леилани-Эстейтс отказались покидать свои владения.
Один из них, Кейт Брук, выйдя утром 6 мая на улицу, обнаружил во дворе мощный огненный фонтан, который поспешил снять на видео, пишет vesti.ru
В минувший вторник, 8 мая, сотрудники Гражданской обороны Гавайев зафиксировали появление 12 новых трещин у подножия вулкана, из которых хлынула лава. После этого власти отдали распоряжение немедленно эвакуировать всех жителей района Ланипуна-Гарденс, оказавшихся в зоне поражения огненных рек.
Комментарии
- В Британии пёс выкопал в поле бомбу времён Второй мировой
- Банкрот сжёг вещи на три миллиона, чтобы их не отобрали приставы
- В Испании открылся парк для наблюдения за звездами
- Женщина из Техаса, на глазах которой казнили 300 человек, рассказала о своих переживаниях
- В Одессе 13 человек отравились шаурмой
- Во время грозы в центре Киева на тротуар обвалился балкон
- Экс-футболист "Зенита" Риксен потерял способность говорить
- Американец вызвал полицию из-за свалившейся "на голову" семьи енотов
- "Насморк" американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
- В Китае воспитательница заставила ребенка выпить стакан кипятка в качестве наказания
- В Британии пёс выкопал в поле бомбу времён Второй мировой
- Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию
- Житель Гавайев снял на видео огненный фонтан на заднем дворе своего дома
- В Кабуле произошла серия взрывов
- В Дубае разрешили транзитным пассажирам покидать аэропорт без визы
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
- Режиссер объяснил сюжетный поворот в новых "Мстителях", вызвавший недовольство зрителей
- Засуха угрожает урожаю: зерновые выживают за счет росы
- КС: проживающие за границей граждане Молдовы смогут получать пенсию по возрасту
- Евровидение 2018: участники первого полуфинала
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Снимки 68-летней Надежды Бабкиной в купальнике смутили пользователей Сети
- Погода на выходные: после жары в Молдове ожидаются грозовые дожди
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md