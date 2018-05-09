ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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