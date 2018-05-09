В Британии пёс выкопал в поле бомбу времён Второй мировой

30-летняя Терри-Джейд Барвелл из Клифтона, Великобритания, гуляла в поле со своими собаками и заметила, что один из питомцев выкопал нечто из земли. Сперва женщина подумала, что это крупный картофель, но реальность оказалась куда необычнее и страшнее, сообщает Daily Mail.

Терри-Джейд рассказала журналистам, что её пёс Марриот вечно что-то выкапывает, поэтому она даже не удивилась находке. Разглядев предмет и убедившись, что это всё-таки не картошка, она положила его в сумку и унесла домой.

"Я вернулась домой, бросила сумку и отправилась в душ. В это время мой парень решил посмотреть в Интернете, чем же это может быть", рассказала Терри-Джейд Барвелл.

Долго понежиться в душе Терри-Джейд не удалось — оттуда её вытащил бойфренд Марк Хиггинс, которому удалось нагуглить найденный собакой предмет, который оказался бомбой времён Второй мировой войны, пишет life.ru

"Он нашёл в Интернете старую бомбу, буквально точно такую же. Мы были потрясены и сразу же позвонили в полицию", добавила она.

Приехавшие на вызов офицеры оцепили часть улицы и вызвали сапёров. Те установили, что найденная бомба уже не представляет опасности, но всё же решили уничтожить её на месте. А Терри-Джейд Барвелл по-прежнему пребывает в шоке.