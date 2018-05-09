Тысячи граждан пришли в центр столицы, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню Европы

В День Победы и День Европы для людей, которые пришли в центр Кишинева, развернута полевая кухня, где желающие могут попробовать солдатскую кашу. Военную пищу уже отведали лидер ДПМ Влад Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду. Они пообщались с гражданами и почтили память павших в боях.

В центре столицы также проходит выставка эмоциональных фотографий со времен Второй мировой войны, а дети могут рисовать на асфальте в специально обустроенном месте. Самый красивый рисунок будет предложен в качестве эскиза для почтовой марки.

В сквере Кафедрального собора свое мастерство показывают четвероногие сотрудники Кинологического центра Генерального инспектората полиции под военную музыку в исполнении фанфары Пограничной полиции.

Посетителей приглашают на Хору мира и парад народных молдавских традиций и песен.

Программа завершится грандиозным концертом с участием известных молдавских и иностранных артистов. На Площади великого национального собрания выступят Делия, Ирина Римес, бывший солист знаменитой группы «Modern Talking» Томас Андерс, группа «Blue». Сюрпризом вечера станет российский певец Николай Басков. В полночь всех ждет исключительный фейерверк. По мнению Демпартии Молдовы, мероприятия в центре столицы стали отличной возможностью сплотить общество.