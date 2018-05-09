В Бельгии пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят

Пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят в аэропорту Брюсселя.

По информации телерадиокомпании, птенцы томились в душном грузовом контейнере у взлётной полосы в брюссельском аэропорту. Они должны были отправиться в Демократическую Республику Конго, однако рейс был отменён. Экспортёр отказался забирать контейнер с цыплятами обратно, пишет Лайф.

Тогда в аэропорт вызвали пожарных из коммуны Завентем, чтобы положить конец страданиям птиц. К тому моменту некоторые из них скончались. В итоге птиц отравили газом.



