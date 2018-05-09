Учёные: Туризм стремительно приближает экологическую катастрофу Земли

Восемь процентов вредных выбросов в земную атмосферу происходит по вине туристов. К такому неутешительному выводу пришли учёные Сиднейского университета.

Как пишет BBC News, экологи изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что наиболее удручающая ситуация с чистотой озонового слоя именно в странах — лидерах мирового турпотока. Причём учитывался фактор не только внешнего, но и внутреннего туризма.

По итогам проведённой работы учёными был создан своеобразный антирейтинг, который возглавили США. На втором месте оказался Китай. За ними следом идут Индия и ФРГ. В этих странах большая часть выбросов окиси углерода пришлась именно на внутренние поездки.

Что до островных государств, то тут ситуация более чем удручающая. Исследование также показало, что на Мальдивах, Кипре и Сейшелах порядка 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов происходит от туристической отрасли, пишет life.ru

Стоит отметить, что не так давно Индонезия из-за чудовищной загрязнённости мусорными отходами туристического рая, острова Бали, была вынуждена объявить на нём чрезвычайное положение.