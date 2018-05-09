В США пенсионера приговорили к пожизненному за попытку обезглавить жену

Жителя США 65-летнего Донни Уильяма Итона приговорили к пожизненному заключению за убийство супруги. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, мужчина с помощью карманного ножа пытался обезглавить 66-летнюю Роксану Тенор Итон. Затем он поехал на могилу своей матери, откуда позвонил в службу спасения и признался в убийстве, пишет life.ru

Властям мужчина рассказал о ссоре с супругой, которая купила дом во Флориде. Женщина хотела быть ближе к детям и внукам, а Итон не желал переезжать в "солнечный штат". Остаток жизни пенсионер проведёт за решёткой.