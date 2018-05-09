Патрульная инспекция намерена увеличить штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов

В пять раз намерены увеличить штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. С инициативой выступила Национальная патрульная инспекция. Многие велосипедисты жалуются, что автомобилисты их часто подрезают.

"Едешь, а они сигналят сзади, не понимают, что в гору тяжело подниматься, поэтому ты медленно едешь. Ещё говорят тебе: посторонись, что делаешь на дороге?"



"Речь о безопасности велосипедиста, водители должны быть более ответственными. Я сам водитель, и понимаю, что велосипедист находится в невыгодном положении."



"Я всегда езжу на работу к Аграрному университету на велосипеде, и там всегда на дороге сложности."



"Велосипедист более уязвим на дороге."



Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 300 леев. Полиция предлагает увеличить его до полутора тысячи. А за повторное нарушение штрафовать на три тысячи леев. Многие водители инициативу поддерживают.



"Штраф должен быть ещё больше. Из-за этого происходит много аварий. Надо пропускать их на пешеходных переходах."



"Очень хорошая идея. Велосипедистам надо уступать дорогу."



В Патрульной инспекции говорят, что разработали документ из-за увеличения числа аварий на дорогах.



"Чтобы дисциплинировать водителей в этом смысле, надо увеличить штрафы. Патрульные инспекторы будут штрафовать водителей, если сами заметят подобные инциденты, или если получат заявление от пешеходов и велосипедистов."



По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году в результате аварий погибли 200 человек, ещё более двух с половиной тысяч пострадали.





