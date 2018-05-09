В пять раз намерены увеличить штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. С инициативой выступила Национальная патрульная инспекция. Многие велосипедисты жалуются, что автомобилисты их часто подрезают.
"Едешь, а они сигналят сзади, не понимают, что в гору тяжело подниматься, поэтому ты медленно едешь. Ещё говорят тебе: посторонись, что делаешь на дороге?"
"Речь о безопасности велосипедиста, водители должны быть более ответственными. Я сам водитель, и понимаю, что велосипедист находится в невыгодном положении."
"Я всегда езжу на работу к Аграрному университету на велосипеде, и там всегда на дороге сложности."
"Велосипедист более уязвим на дороге."
Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 300 леев. Полиция предлагает увеличить его до полутора тысячи. А за повторное нарушение штрафовать на три тысячи леев. Многие водители инициативу поддерживают.
"Штраф должен быть ещё больше. Из-за этого происходит много аварий. Надо пропускать их на пешеходных переходах."
"Очень хорошая идея. Велосипедистам надо уступать дорогу."
В Патрульной инспекции говорят, что разработали документ из-за увеличения числа аварий на дорогах.
"Чтобы дисциплинировать водителей в этом смысле, надо увеличить штрафы. Патрульные инспекторы будут штрафовать водителей, если сами заметят подобные инциденты, или если получат заявление от пешеходов и велосипедистов."
По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году в результате аварий погибли 200 человек, ещё более двух с половиной тысяч пострадали.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md