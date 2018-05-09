Полиция задержала двоих киллеров из Азербайджана

Двоих предполагаемых киллеров из Азербайджана задержали в Молдове. По данным следствия, они незаконно попали на территорию нашей страны после того, как украинские правоохранители объявили их в международный розыск.

В Украине их подозревают в вооружённом нападении и убийстве. В Молдове они намеревались получить фальшивые документы, а затем бежать в Турцию.

По данным украинских правоохранителей, подозреваемые являются членами преступной группировки, действующей на территории СНГ. Их задержали на 72 часа. В ближайшее время их экстрадируют в Украину.





