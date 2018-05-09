"Сладкая" авария: в Польше тонны шоколада заблокировали трассу

В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, сообщает Najwyzszy Czaz.

Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны, пишет РИА Новости.



На место ДТП вызвали пожарных, которые поливают застывший шоколад водой. Очистить дорогу возможно только таким образом, пояснили спасатели.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу.



