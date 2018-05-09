Apple придумала способ защитить смартфон от взлома спецслужбами

Специалисты в области технологий обнаружили в коде iOS 11.4 режим ограниченного доступа USB, который отключает передачу данных через порт Lightning в случае, если смартфон не был разблокирован в течение недели. Об этом пишет TechCrunch.

Как сообщается, в тот момент, когда устройство подключено к компьютеру, оба гаджета обмениваются данными. Такое соединение можно использовать для взлома телефона, в том числе при расследовании уголовных дел.

Если правоохранители не смогут обойти систему безопасности гаджета, то устройство хранят как вещественное доказательство до того момента, когда специалисты смогут его взломать, пишет life.ru

Режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные смартфона, если хозяин устройства его не заблокирует.