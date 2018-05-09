Самая интересная, но и самая секретная новинка – ракетный комплекс "Кинжал". Еще недавно о нем ходили только слухи. Однако 1 марта в Послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил: у России есть реальное, работающее гиперзвуковое оружие. Более того, оно прошло испытания и поставляется в действующие войска.

"Кинжалами" вооружают истребители-перехватчики МиГ-31. Эти машины сами по себе выдающиеся. Они способны разгоняться до 3400 километров в час и подниматься на высоту свыше 20 километров. Хотя их возможности меркнут по сравнению с новейшими ракетами, так как их скорость – фантастические 10 Махов, это около 12 тысяч километров в час. Перехватить настолько быструю цель не может ни одна современная или перспективная система ПВО.

Отдельное место на параде занимают боевые роботы, тоже абсолютные новички на Красной площади. Самый грозный – "Уран-9". Это тяжелая, хорошо вооруженная машина с дистанционным управлением. Огневая мощь дрона даст фору многим БМП или БТР. В арсенал "железного солдата" входит 30-миллиметровая автоматическая пушка для уничтожения пехоты и легкой техники. Для борьбы с хорошо бронированными боевыми машинами или для снайперской стрельбы по особо важным целям у робота есть управляемые ракеты, а для "выкуривания" противника из укрытий и укреплений "Уран-9" вооружен реактивными огнеметами "Шмель-М".

Другой "Уран", уже под номером 6, радикально отличается более крупного собрата. Но пользы от него не меньше, так как этот 6-тонный робот – сапер. Своим тралом он перепахивает почву и заставляет мины и снаряды детонировать. При этом сам дрон уничтожить или повредить сложно. Он выдерживает взрыв 60 килограммов тротила. А "уязвимый" человек-оператор все равно находится на безопасном расстоянии. Радиус действия пульта управления – 1 километр.

Еще один новичок – беспилотный летательный аппарат "Корсар". Несмотря на воинственное название, робот достаточно безобидный. Его основные задачи на поле боя – разведка, корректировка огня артиллерия и доставка небольших грузов. Правда, на грузовой платформе, на которой "Корсары" везли по Красной площади, были хорошо видны серые тубусы, похожие на пусковые контейнеры управляемых ракет. Можно предположить, что новые беспилотники не так безобидны, как кажутся.