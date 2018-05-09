Традиционно Парад Победы на Красной площади – это не только день памяти и воинской славы, но и демонстрация последних разработок российского оборонно-промышленного комплекса. Причем большинство новейших комплексов и систем – это не прототипы или концепты, а реальная боевая техника, которая либо уже принята на вооружение, либо встанет в строй в ближайшее время.
Самая интересная, но и самая секретная новинка – ракетный комплекс "Кинжал". Еще недавно о нем ходили только слухи. Однако 1 марта в Послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил: у России есть реальное, работающее гиперзвуковое оружие. Более того, оно прошло испытания и поставляется в действующие войска.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор", очередной новый участник Парада, – машина со сложной судьбой. Разные проекты БМПТ российские и советские инженеры предлагали военным еще с начала восьмидесятых годов. На испытания выходили "объект 781" и "Гадюка". Однако дальше опытных образцов они не ушли. Сегодня у разработчиков этих боевых машин, можно сказать, еще один повод для праздника. Сразу несколько "Терминаторов" прошли по брусчатке Красной площади.
БМПТ – необычная бронетехника. Это танк, которого лишили 125-миллиметрового орудия, а взамен выдали сразу две 30-миллиметровые скорострельные пушки, четыре противотанковых ракеты "Атака-Т", пару автоматических гранатометов АГ-17 и пулеметы Калашникова. Одновременно с этим "Терминатор" сохранил броню и подвижность основного боевого танка. Именно ОБТ он и будет защищать в бою от вражеской пехоты с гранатометами и легкой техники с управляемыми ракетами.
И, наконец, абсолютный хит Парада Победы 2018 года – многоцелевой истребитель Су-57. В конце прошлого года эта машина получила последний компонент, которые делает ее самолетом пятого поколения, – двигатель. Все остальные элементы уже готовы.
Это, например, самая современная электроника. Ее основа – радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. Подобные РЛС работают быстрее и надежнее, чем системы предыдущего поколения. По данным из открытых источников, станция Су-57 засекает самолет на расстоянии до 400 километров. А также способна одновременно сопровождать до 60 целей и на 16 из них наводить оружие.
Еще один признак истребителя пятого поколения – низкая радиолокационная заметность: фюзеляж, крыло и оперение истребителя такой формы, чтобы как можно меньше отражать излучение радаров. А оружие спрятано во внутренних отсеках Су-57. Кстати, в начале марта этого года самолет провел два дня в Сирии, где проходил испытания в боевых условиях.
Что символично, открывал Парад Победы 9 мая советский средний танк Т-34-85. В свое время эта машина тоже стала прорывом в области создания бронемашин и по праву считается одним из лучших танков Второй мировой войны, пишет vesti.ru.
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telegraph.md