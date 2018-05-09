Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником

В Саратовской области учительницу одной из школ города Аркадака подозревают в интимной связи с учеником.

По информации "Комсомольской правды", отношения преподавателя и несовершеннолетнего мальчика продолжаются уже около двух лет.

О романе замужней девушки и подростка узнали его сверстники: мальчик якобы вел переписки с учительницей с телефонов друзей.

В правоохранительных органах пока не комментировали сообщения местных СМИ, которые утверждают, что после огласки истории учительница уволилась из школы.