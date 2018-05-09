Более 1 700 человек получат материальную помощь по случаю 9 мая

Более 1 700 человек получат единовременную материальную помощь по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, участники и лица, пострадавшие от войны, получат материальную помощь в размере 10 тыс. леев, лица, приравненные к участникам войны – 5 тыс. леев, а нетрудоспособные жены (мужья) - 1 000 леев, сообщает МОЛДПРЕС

Материальная помощь будет предоставлена из финансовых ресурсов Фонда социальной поддержки населения в размере около 8 млн. леев. Деньги можно будет получить в почтовых отделениях.