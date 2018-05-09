В природных заповедниках Молдовы начался туристический сезон

В природных заповедниках Молдовы, подведомственных Агентству «Moldsilva», начался туристический сезон 2018 года. С началом теплой погоды в заповедниках отмечается рост групп туристов как из страны, так и из-за рубежа. Большинство посетителей – учащиеся учебных заведений, которые запланировали экскурсии еще в начале года

Как уточнили в профильном ведомстве, самыми большими заповедниками нашей страны являются Кодры, «Plaiul Fagului», «Pădurea Domneasca» и Нижний Прут. Туристов привлекают не только природные ландшафты, редкие виды флоры и фауны, но и благоустроенные туристические маршруты, информационные центры, в некоторых из них есть пансионаты и созданы музеи природы, пишет МОЛДПРЕС.

Кодры – первый и старейший научный заповедник Молдовы. Общая площадь – 5170 га, а площадь, покрытая лесом, – 5004 га. Музей заповедника включает около 500 экспонатов, структурированных по тематическому принципу. На территории заповедника также создан дендрарий, туристический маршрут, уточнила сотрудник пресс-службы Агентства «Moldsilva» Виорика Качук.

«Plaiul Fagului» («Буковый край») – научно-исследовательский природный заповедник, расположенный в Унгенском районе. Основан с целью охраны, изучения и восстановления природных экосистем, животного и растительного мира. Общая площадь заповедника составляет 5642 га, из которых леса занимают 4639 га. Привлекательность ландшафта обусловлена ​​разной структурой рельефа. На территории, где растут столетние буки, создан туристический маршрут, протяженностью около 2,3 км. Его можно преодолеть за 2 часа. На территории заповедника есть четыре озера, на берегу которых обустроены места для отдыха. В конце мая проводится фестиваль «Sărbătoarea Fagului» с целью развития и продвижения туристического потенциала заповедника. В настоящее время ведется реконструкция Центра по информированию и экологическому воспитанию Рэдений Векь.

«Pădurea Domnească» («Королевский лес») – крупнейший заповедник в нашей стране, площадью 5920 га. Он включает в себя ряд туристических достопримечательностей севера Молдовы: ущелье Бутешть, «Сто курганов», место обитания зубров, цапель, столетние дубы, экотуристический пансионат «La Fontal», где могут остановиться все желающие.

В целях защиты, сохранения и изучения экосистемы реки Прут был создан природный заповедник Нижний Прут. Его ценность была признана после принятия Рамсарской конвенции. Благодаря огромному разнообразию мест обитания и видов птиц на относительно небольшом пространстве Нижний Прут является настоящим музеем биоразнообразия. Озеро Белеу – наиболее важная достопримечательность этого района.

В 2017 году заповедники Молдовы посетили около 10 тысяч человек.