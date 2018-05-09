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В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль
// фото: RFI
17:35, 09 May 2018
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71-й Международный Каннский фестиваль открылся вечером во вторник, 8 мая, на Лазурном Берегу Франции. На церемонию собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.

Более трех тысяч гостей были приглашены подняться по знаменитой парадной лестнице в главный зал Каннского дворца. В первый фестивальный вечер их ждала премьера семейной драмы "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, сообщает ТАСС.

В этом году путь по красной ковровой дорожке оказался более быстрым, чем раньше. Устроители специально предупредили гостей о полном запрете селфи на красной дорожке. "Если кто-то захочет сделать автопортрет, он просто не попадет в зал", - предупредил генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо.

На фестивале приняты особые меры безопасности. Под контроль на ближайшие две недели взяты аэропорты региона, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на доступ в воздушное пространство. Безопасность гостей обеспечивают также 12 патрульных кораблей. Они развернуты на линии Эстрель - Антиб, чтобы прикрыть город с моря.

В столицу фестиваля со всей территории департамента Приморские Альпы стянуты силы полиции и жандармерии, численность которых держится в секрете. Дополнительные меры предосторожности введены на набережной Круазетт, ведущей к Каннскому дворцу. На мостовой установлены десятки метров металлических шипов, другие заграждения. За обстановкой вокруг дворца следят 500 камер видеонаблюдения.

Накануне за ужином свои часы сверили члены главного жюри фестиваля. Его возглавила австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. В составе жюри восемь ведущих мастеров кино. Российский кинематограф представляет хорошо известный любителям кино режиссер Андрей Звягинцев, лауреат нескольких каннских призов и высшей национальной награды французского кинематографа - премии "Сезар". В последний день фестиваля 19 мая жюри должно будет назвать лауреата Золотой пальмовой ветви и других призеров 71-го фестиваля.

За главный приз будет бороться 21 фильм. 

Вне конкурса состоится премьерный показ фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story). Это второй по счету спин-офф серии "Звездных войн".




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