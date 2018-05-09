В Пекине построят полностью автоматическую беспилотную ветку метро

Автоматическая беспилотная ветка метро появится в подземке китайской столицы, говорится в заявлении на сайте комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая при Госсовете Китая (SASAC).

Беспилотной станет 12 ветка, которая будет находиться в северной части города и пересекать Пекин с востока на запад. Протяженность новой линии составит 29,4 километра, на ней расположится 21 станция, 14 из которых планируется сделать пересадочными.

Власти пока не сообщают, когда будет запущена новая ветка метро, однако по данным местных СМИ, она может заработать в Пекине уже к 2021 году. Пекинское метро постоянно расширяется, это делается для того, чтобы снизить загруженность наземного транспорта и сделать перемещение в самом Пекине и в его ближайших пригородах комфортнее и быстрее, пишет РИА Новости

По состоянию на конец 2017 года протяженность пекинского метро составляла 608 километров, а к концу этого года оно станет еще на 22 километра длиннее.

Полностью автоматическая беспилотная ветка метро "Пуцзян" с конца марта запущена в эксплуатацию в тестовом режиме в Шанхае. Для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки метро "Пуцзян" составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций.







