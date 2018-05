Однако малыш забрался в автомобиль и застрял в нем, пытаясь перебраться вперед. Издание UPI приводит комментарий офицера, опубликовавшего видео: «Когда олененок решает проверить твою машину, это выглядит примерно так».

When a baby deer is in the roadway and decides to check out your patrol car before being reunited with it's mother, it looks this