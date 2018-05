Пользователей WhatsApp предупредили о новом вредоносном сообщении, блокирующем работу смартфонов

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новом вредоносном сообщении, которое приходит в виде "текстовой бомбы" и в результате блокирует работу смартфонов на базе iOS и Android.

В таких сообщениях скрыты десятки тысяч текстовых символов, которые замедляют работу устройств, блокируют не только работу приложения, но и всей системы - пользователям приходится перезапускать смартфоны.

Вредоносное сообщение приходит в виде предложения узнать нечто интересное: "This is very interesting (смайлик)... Read more", но в одном случае стоит смеющийся до слез смайлик, а в другом - черная точка, которую можно найти в эмоциях в WhatsApp. В случае открытия сообщения запускается "текстовая бомба", которая и скрыта в смайлике или точке.

Как пишет The Daily Mail, сообщение изначально было скопировано с сайта Pastebin. Отметим, что о подобной уязвимости приложения WhatsApp, когда оно перестает работать в случае получения сообщения из нескольких тысяч символов, известно уже несколько лет. Еще в 2014 на Pastebin был размещен вредоносный текст, который при отправке в мессенджер полностью блокировал его работу, пишет newsru.com.

На этот раз, как и четыре года назад, чтобы вернуть WhatsApp к жизни и восстановить его корректную работу, необходимо удалить не само пришедшее сообщение, а целиком весь чат.