Грандиозный салют в честь Дня Победы и Дня Европы в Кишиневе

Вечером 9 мая на площади Великого национального собрания состоялся грандиозный концерт по случаю Дня Победы и Дня Европы. Выступали Евгений Дога, Делиа, Ирина Римеш, группа „Blue” и солист легендарной группы Modern Talking Томас Андерс. Концерт завершил большой праздничный салют.

На протяжении нескольких минут тысячи человек наблюдали пляшущие в ночном небе искры.

На площади собрались тысячи граждан – в соцсетях они опубликовали фото и видео с концерта. Люди были в восторге.

Под фото были только положительные комметарии и слова благодарности за концерт.