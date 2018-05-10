На средства предназначенные для предвыборной компании Сильвии Раду открылась детская площадка

В пригороде Кишинева открылась детская площадка в рамках кампании "Сделай что-то хорошее для Кишинева" Кампанию запустила независимый кандидат Сильвия Раду.

Две недели назад независимый кандидат на должность мэра Кишинева Сильвия Раду предложила всем, кто хочет финансово поддержать ее предвыборную кампанию, направить спонсорские средства на конкретные проекты для города, а не на ее рекламу. Таким образом, при помощи предпринимателя, который ответил на призыв Сильвии Раду и решил сделать что-то полезное для Кишинева, в Бубучь, на территории лицея Тоадер Бубуйог, была обустроена детская площадка,

Это первая игровая площадка для детей в рамках кампании, которую я запустила «Сделай что-то хорошее для Кишинева». Я благодарю того, кто это сделал, - написала Сильвия Раду на своей странице в Фэйсбуке после посещения детской площадки.

Она призвала всех помочь городу по мере возможности.

- Даже небольшие проекты, реализация которых стоит недорого, очень важны для жителей столицы. В результате этой предвыборной кампании у людей должно появится что-то полезное. А кандидатам, которые предпочли тратить десятки и даже сотни тысяч евро на предвыборные рекламные щиты и телевизионные ролики, скажу лишь одно: ещё не поздно сделать что-то полезное и для города, а не только для личного и партийного имиджа. Если, конечно, вы действительно желаете помочь людям, - подчеркнула независимый кандидат,читать далее https://www.kp.md/online/news/3109640/