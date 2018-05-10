В честь праздников на центральной площади прошли массовые гуляния

Настоящие народные гуляния развернулись в сквере Кафедрального собора. Демпартия позаботилась, чтобы уютно и весело было всем.

Неудивительно, что даже те, кто заглядывали на минутку - оставались на несколько часов. Ну а запах солдатской каши, идущий от развернувшейся полевой кухни, привлекал всё новых и новых гостей.

Не упустили возможность и видные демократы. Премьер, спикер и председатель партии, Влад Плахотнюк с удовольствием приняли участие в мероприятиях, фотографировались и общались с желающими. А их оказалось немало.

Влад Плахотнюк пришел в сквер Кафедрального собора с Андрианом Канду и Павлом Филипом. Они поприветствовали повара, а премьер даже сфотографировался с ним.



Не только повар хотел пожать демократу руку. Едва они закончили шутить, Влад Плахотнюк и его спутники оказались в кольце довольных горожан.



"Все очень вкусно. Спасибо, что заботитесь о пожилых людях. Мы вас любим и благодарим за все то хорошее, что делаете для людей".



"Вы не представляете, какое это удовольствие - встретить вас здесь! Каждый раз, когда вас вижу, говорю себе: это наш парень! Он поможет нам выбраться из всех проблем".



Через несколько минут демократов окружили ветераны.



"Ветераны почувствовали на себе изменения, которые произошли благодаря вам. Жизнь поменялась к лучшему. ВП – Пока еще рано говорить об изменениях, это только начало. – Особенно инвалиды вам очень благодарны. Их пенсия повысилась до 3500 леев".



Влад Плахотнюк тоже взял себе каши - и сел за общий стол, чтобы ее попробовать - и поговорить с людьми.



Ветеран войны нахваливает кашу - говорит, точно такую ел, когда был на фронте.



Отведали солдатской каши и иностранцы, пришедшие на праздник.



Многие, узнав прогуливающихся демократов, непременно хотели с ними сфотографироваться.



Организуя праздник, демократы подумали и о детях. Здесь им было настоящее раздолье - и каждую минуту маленькие горожане были чем то заняты.



Юным художникам предложили принять участие в конкурсе на лучший рисунок мелом на асфальте. Тема - конечно же 9 мая! Каждую работу сфотографировали - опубликуют на сайте ДПМ, и получившую наибольшее число лайков напечатают на почтовой марке.



А потом всеобщее внимание завоевали служебные собаки.



Военный духовой оркестр придал атмосфере торжественности.

Ну а после на сцену вышли фольклорные ансамбли - и люди не устояли на месте, сомкнув руки в зажигательной хоре.



