Пьяный водитель врезался в столб на Рышкановке

Пьяный водитель врезался на машине в столб на перекрестке улиц Михая Витязул и Петриканской в столичном секторе Рышкановка. Выбраться из автомобиля после аварии ему помогли случайно оказавшиеся рядом водители такси.

Сам водитель отрицает, что был за рулем, и говорит, что ничего не знает о случившемся.



Поваленный столб был опорой троллейбусных линий. По оценкам столичного управления электротранспорта, восстановление опоры обойдется почти в три тысячи леев. Эти деньги придется заплатить водителю.



К утру троллейбусные линии на участке, где произошел инцидент восстановили.





