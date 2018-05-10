Томас Андерс впечатлен вчерашними мероприятиями в Кишиневе: Шоу транслировалось в прямом эфире на его странице в Фейсбуке
Известный немецкий исполнитель Томас Андерс был впечатлен мероприятиями, организованными вчера в центре столицы Демократической партией Молдовы.
Член легендарной группы Modern Talking, присутствовавший на торжественном концерте прошлым вечером, транслировал концерты народной музыки на своей официальной странице в Фейсбуке.
4-часовую трансляцию смотрели почти 19 тыс. человек.Напомним, что на Площади Великого Национального Собрания собралось более 50 тыс. человек, чтобы насладиться шоу, организованным Демократической партией в честь Дня Европы и Дня Победы. В девять часов вечера зрители встретили овациями Томаса Андерса.Кроме того, на сцене, установленной на Площади Великого Национального Собрания, выступили Николай Басков, Ирина Римеш, Делия и группа Blue.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md