"Невероятное содружество счастья, любви и удовольствия": Николай Басков поделился впечатлением от концерта

На центральной площади, где проходит концерт в честь Дня Победы и Дня Европы, встретили знаменитого российского певца Николая Баскова.

"Я сегодня безумно счастлив, потому что в такой памятный день для всех нас я нахожусь в Кишиневе, и готов сейчас выйти на сцену для того, чтобы порадовать великолепную публику, которая с теплотой меня встречает и любит мои песни. И, конечно, я очень благодарен Владу Плахотнюку за то, что в самые памятные и торжественные праздники я всегда приезжаю в Молдову, чтобы дарить свое творчество и получаю взамен невероятные эмоции зрителей", - сказал Николай Басков.

Также российский певец поделился впечатлениями от концерта, организованного Демократической партией, отметив что это "невероятное содружество счастья, любви и удовольствия".

Николай Басков пожелал всем хорошего настроения и еще раз поблагодарил за возможность выступить на молдавской сцене.

"Для артиста самое главное в жизни это радость на лице зрителей. Я надеюсь завоевать каждое сердце своим выступлением. С праздником!", - добавил эстрадный певец.