Большой потенциал партнерства: в Абу-Даби министры обсудили возможности отмены визового режима между Молдовой и ОАЭ

Возможности отмены визового режима между Молдовой и Объединенными Арабскими Эмиратами обсудили в Абу-Даби министр иностранных дел и евроинтеграции нашей страны Тудор Ульяновский и вице-премьер ОАЭ Халиф ибн Зайд аль-Нахайян. Они согласились, что такая мера будет способствовать развитию двусторонних отношений между государствами, в том числе в сфере бизнеса.

Оценить потенциал сотрудничества помог прошедший накануне экономический форум Молдова-ОАЭ. Его участники активно налаживали связи и обменивались идеями.



Тудор Ульяновский заверил, что Молдова примет участие во всемирной выставке "ЭКСПО Дубай 2020". Это хорошая возможность для продвижения отечественных товаров и налаживания сотрудничества в ОАЭ и других странах Персидского залива.



Халиф ибн Зайд аль-Нахайян приветствовал решение Молдовы открыть посольство в Объединенных Арабских Эмиратах.







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