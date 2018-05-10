Под Иркутском пьяная женщина сбила двоих детей на пешеходном переходе

Пострадавшие получили тяжёлые травмы, в настоящее время они находятся в реанимации.

В городе Тайшете Иркутской области женщина за рулём автомобиля "Тойота виста" сбила на пешеходном переходе двух десятилетних детей, которые пересекали улицу на одном велосипеде. Как уточнили в пресс-службе местной полиции, школьникам понадобилась экстренная помощь врачей.

— Перед пешеходным переходом не остановилась и не пропустила детей, пересекающих проезжую часть. В результате наезда мальчики получили тяжёлые травмы, в настоящее время они находятся в реанимации, — рассказал представитель ведомства.

Отмечается, что врачам удалось стабилизировать состояние одного из пострадавших ребят, получившего наиболее тяжёлые травмы. Состояние второго мальчика оценивается как средней степени тяжести, пишет Лайф.ру.

Медицинское освидетельствование показало, что 33-летняя виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина задержана и помещена в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







