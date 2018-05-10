Главу рышканского филиала Banca de Economii приговорили к восьми годам тюрьмы за отмывание денег

Очередной приговор вынесли главе депозитария рышканского филиала Banca de Economii. Женщину осудили на восемь лет за отмывание денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, с 2007 по 2014 годы она сняла со счетов учреждения крупные суммы денег. А затем купила недвижимость на миллион леев. Чтобы обосновать наличие средств, осуждённая взяла в банках кредиты специального назначения.

Два года назад её приговорили по делу о хищении имущества BEM.







