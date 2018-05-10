В поясе Койпера нашли углеродистый астероид. Он не мог там образоваться

Международная команда астрономов с помощью телескопов Европейской южной обсерватории установили, что астероид 2004-EW95 диаметром почти 300 километров в поясе Койпера - на самом деле углеродистый плутино.

Он совсем не похож на другие объекты пояса Койпера и, вероятно, сформировался в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.

Плутино, то есть небесное тело со схожей с Плутоном орбитой, был обнаружен еще в 2004 году, но природа его происхождения не была установлена.

Как замечал исследователь из Белфаста Уэсли Фрэйзер, излучение, исходившее от EW95, не было похоже на излучение других объектов из пояса Койпера.

Позднее Фрэйзер вошел в международную команду астрономов, изучивших 2004-EW95 детально. Работа ученых опубликована на сайте Королевского университета Белфаста, сообщает ВВС.

"Когда мы только получили данные, то сразу поняли, что что-то не так", - рассказал Би-би-си руководитель исследования Том Секалл.

Появление углеродистого тела в поясе Койпера примерно в четырех миллиардах километров от Земли объясняется гипотезой Великого лавирования. Она гласит, что газовый гигант Юпитер на раннем этапе существования мигрировал между несколькими солнечными орбитами и своей гравитацией влиял на движение других космических тел.

Согласно этой гипотезе, астероид, подобный EW95, мог быть сформирован в астероидном поясе между Марсом и Юпитером и был выбит блуждающим газовым гигантом на окраину Солнечной системы.

На происхождение EW95 указывает как углеродистый состав, так и наличие филлосиликатов на астероиде. Их появление может быть объяснено тем, что астероид прежде находился значительно ближе к солнцу, и порода под воздействием воды превратилась в филлосиликаты. В самом поясе Койпера из-за значительного отдаления от Солнца такое произойти не могло бы.