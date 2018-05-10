В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа

На проспекте Победы в Киеве в недостроенном доме 19-летняя девушка упала с 25 этажа, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти девушку не удалось.

В комментариях пользовательница, вероятно знакомая с обстоятельствами, сообщает что девушка на стройке была вместе со своим парнем, где у них проходило свидание. Парень жив.

В результате несчастного случая девушка упала в шахту лифта с большой высоты, пишет korrespondent.net