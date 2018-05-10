Жители сел Носовского района Черниговской области в течение нескольких минут могли наблюдать пылевой вихрь. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Чеline.
Необычное атмосферное явление удалось снять очевидцам.
Смерч - достаточно редкое для Черниговской области явление. Обычно он возникает в малооблачную погоду в результате сильного прогрева солнцем земли. Воздух, который нагревается, распространяется вверх и увлекает за собой пыль. Как правило, вихри недолговечны - рассеиваются через пару секунд или минут. Высота может достигать 10-20 метров, пишет korrespondent.net
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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