В РФ студент выстрелил в однокурсника и покончил с собой

В России 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина принес в учебное заведение ружье и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает в четверг, 10 мая, РБК.

По данным следователей, утром 10 мая студент колледжа пришел в учебное заведение, в коридоре собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, после чего зашел в учебный класс и сделал выстрел в однокурсника.

Отмечено, что потом злоумышленник покончил с собой. При этом двое студентов получили переломы, выпрыгнув из окна учебного заведения, пишет korrespondent.net

"Пострадавший однокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.