Извержение вулкана на Гавайях показали из космоса

Фотографии извержения вулкана Килауэа на Гавайях, на которых видны последствия утечки лавы, опубликованы на сайте NASA.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы.

Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана. Вытоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении - они проявляются в желтом цвете, пишет korrespondent.net

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире.

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