С 8 по 12 мая 2018 года в Лиссабоне (Португалия) пройдет 63-й песенный конкурс Евровидение. В нем примут участие 42 страны. Традиционно 37 конкурсантов будут бороться за право попасть в финал шоу через систему полуфиналов. Согласно жеребьевке, которая прошла 29 января 2018 года, во втором полуфинале 10 мая 2018 года зрители увидят 18 участников.
В этой группе только один фаворит в борьбе за победу - австралийка Джессика Маубой, а также интересные исполнители в лице норвежца, победителя Евровидения-2009, Александра Рыбака, а также швед - Бенджамин Ингроссо. Закрывать программу полуфиналов будет представитель Украины - MELOVIN. Поэтому второй полуфинал обещает держать в напряжении до самого конца.
Все участники второго полуфинала Евровидения 2018
1. Александр Рыбак из Норвегии. Скрипач и певец белорусского происхождения считался рекордсменом конкурса до 2017 года по количеству набранных баллов. В 2009 году на конкурсе в Москве он одержал победу с песней "Fairytale". В 2018 году Рыбак исполнит песню "That's How You Write А Song".
2. От Румынии ожидается выступление группы The Humans, всостав которой входят вокалистка Кристина Карамарку, гитарист Александру Чисмару, клавишник Александру Матей, бас-гитарист Алин Нягое и барабанщик Ади Тетраде. Они выступят с композицией на английском языке "Goodbye".
3. Сербию представляет 67-летний композитор и музыкант Саня Илич и его группа "Балканика". В 1982 году он написал песню для югославского трио "Аска", с которой они победили в нацотборе на Евровидение, а в финале заняли 14 место. В этом году Илич споет песню на сербском языке "Nova deca" (Нова деца).
4. От Сан-Марино выступят Джессика и Дженифер Бренинг с композицией "Who We Are". Джессика Мускат - известная мальтийская актриса и певица. Пыталась принять участие в Евровидении с 2009 по 2016 года и только в 2018 выступит на сцене конкурса, но вместе с немецкой певицей Дженифер Бренинг. Девушки изначально не планировали выступать вместе, но по стечению обстоятельств выйдут на сцену в дуэте.
5. Датский актер и певец Rasmussen представит на Еровидении-2018 песню "Higher Ground". В феврале этого года Йонас Флодагер Расмуссен, который является лидером и вокалистом кавер-бэнда Hair Metal Heröes, выиграл нацотбор в Дании.
6. Россия доверила представлять страну в Португалии певице Юлии Самойловой. Имя артистки связано со скандалом, который произошел на прошлом конкурсе Евровидение, что проходил в Киеве. Самойлова должна была представлять Российскую Федерацию на конкурсе, но СБУ запретил артистке въезд в страну. Причина - выступление Юлии в аннексированном Россией Крыму в июне 2015 года. В конце 2017 года стало известно, что именно Самойлова станет представлять РФ Португалии. В марте она представила конкурсную песню "I Won't Break".
7. Молдова будет представлена трио DoReDos в составе Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы. Они уже пытались представлять страну на конкурсе в 2015-2016 годах. На Евровидении - 2018 трио споют песню, автором музыки которой выступил российский певец Филипп Киркоров "My Lucky Day".
8. Нидерланды с композицией "Outlaw in 'Em" представит Уэйлон. Виллем Бейкерк (настоящее имя Уэйлона) уже участвовал в Евровидении-2014 вместе с Ильзе Де-Лангев составе группы "The Common Linnets". Уэйлон опытный исполнитель, в активе которого три полноценных альбома.
9. От Австралии в Португалии будет выступать R&B- и поп-певица, актриса Джессика Маубой. В 2006 году она заняла второе место в четвёртом сезоне шоу талантов Australian Idol. Выпустила уже три студийных альбома, последний из которых самый успешный. На Евровидении-2018 поборется за победу с песней "We Got Love".
10. Грузия представлена в Лиссабоне джазовой и этно-народной музыкальной группой Iriao. Ребята споет песню на грузинском и английском языках "Sheni Gulistvis". В группе, которая считается первым музыкальным коллективом, кто объединил джаз с грузинскими этническими мелодиями,семеро участников.
11. От Польши выступят ди-джей Gromee и Лукас Майер с композицией "Light Me Up".
12. Честь Мальты с синглом "Taboo" будет защищать Кристабель Борг, выступающая под именем Christabelle. Принимала участие в отборе Мальты в 2014-2016 годах, но победить не смогла. Вернулась на отбор в 2018 и одержала победу.
13. Коллектив AWS представит Венгрию на Евровидении 2018. Ребята исполняют музыку в жанре металкор и пост-хардкор. В составе: Бенце Брукер, Даниэль Кекеньеш, Эрш Шиклоши, Арон Вереш, Шома Шислер. Группа выпустила три музыкальных альбома и сняли 7 видеоклипов. На конкурсе исполнят песню на родном языке "Viszlát nyár".
14. Латвию на конкурсе представит латвийка бразильского происхождения, певица, пианистка и гитаристка Лаура Ризотто. С песней "Funny Girl" она поборется за выход в финал.
15. Швеция будет представлена певцом и композитором итальянского происхождения Бенджамином Ингроссо. В 2006 году он выиграл конкурс Lilla Melodifestivalen, а четыре года назад стал победителем в танцевальном ТВ-шоу со знаменитостями Let's Dance 2014. Ингроссо исполнит песню "Dance You Off".
16. Ваня Радованович из Черногории выступит во втором полуфинале с песней на черногорском языке "Inje".
17. От Словении будет выступать Леа Сирк. Девушка уже пыталась пробиться на Евровидение в 2009, 2010 и 2017 годах, но - неудачно. В 2018 она выступит предпоследней во втором полуфинале с композицией на словенском языке "Hvala, ne!"
18. Исполнитель с Украины Melovin завершит выступления участников в полуфиналах. Костя Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, победитель 6-го сезона вокального шоу "Х-Фактор". В 2017 году занял второе место в национальном отборе на Евровидение, уступив только группе O.Torvald. В 2018 Melovin будет выступать в Лиссабоне с композицией "Under the Ladder" (Под лестницей).
На сегодня ставки букмекеров таковы: в финал со второго полуфинала попадают Австралия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Украина, Латвия, Дания, Россия, Венгрия, Молдова.
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