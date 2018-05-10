В Италии задержали 14 подозреваемых в причастности к подготовке боевиков

Полиция Италии в ходе антитеррористической операции в различных регионах страны задержала 14 человек, которые подозреваются в причастности к подготовке боевиков-исламистов.

"В ходе антитеррористической операции, проведенной совместно государственной полицией и налоговой полицией, задержаны 14 человек, которые подозреваются в причастности к подготовке боевиков-исламистов", — сообщается в Twitter государственной полиции.

Правоохранительные органы также провели обыски в 20 домах в различных регионах страны, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению, в числе задержанных — четыре боевика сирийского и марокканского происхождения, которые принадлежат к радикальной ячейке, сотрудничающей с группировкой "Джебхат ан-Нусра"*.

"Десять сирийцев подозреваются в отмывании денег и противозаконной деятельности по распределению платежей. Четыре боевика сирийского и марокканского происхождения, обнаруженные в Сассари, принадлежат к ячейке, поддерживающей группировку "Джебхат ан-Нусра"*, которая действует в Сирии", — говорится в заявлении.







