Иранские депутаты сожгли американский флаг

Несколько депутатов иранского парламента на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, сожгли флаг США. Видео акции размещено на YouTube.

На трибуну взошел один из парламентариев, который продемонстрировал президиуму бумажную распечатку американского флага, после чего попытался поджечь его зажигалкой.

У депутата получилось это не с первого раза, и к нему тут же подбежали коллеги и стали помогать. Там же они сожгли еще одну бумагу — по сообщениям СМИ, это была копия договора о ядерной сделке.

В ходе акции депутаты скандировали антиамериканские лозунги и потрясали кулаками, а их коллеги со всех сторон устремлялись к трибуне, чтобы выразить поддержку. Затем обе горящие бумаги сбросили вниз, и парламентарии начали их топтать, пишет РИА Новости

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о добытых разведкой секретных документах, которые доказывают, что Иран после подписания сделки с международным сообществом сохраняет наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

Другие страны — гаранты соглашения осудили решение Вашингтона, обратив внимание на опасные последствия этого шага.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), его выполнение снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом из-за ядерных разработок.