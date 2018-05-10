Со склада в США пропал оригинальный костюм Железного человека

Полиция Лос-Анджелеса расследует исчезновение оригинального костюма Железного человека со склада в городе Пакойма, сообщает Los-Angeles Times.

Речь идет о реквизите стоимостью в 325 тысяч долларов, который использовал актер Роберт Дауни — младший в фильме студии Marvel "Железный человек".

Как сообщил офицер полиции Кристофер Но, костюм исчез примерно в феврале-апреле этого года, но о пропаже сообщили только 8 мая. Больше ничего со склада не пропало.

Компания Marvel на просьбу прокомментировать ситуацию переадресовала вопрос Walt Disney Studios, которая пока не дала ответа, пишет РИА Новости

LA Times отмечает, что пропавший костюм использовался только в первой части франшизы.