"Погоня" гусей за аллигатором попала на видео

Во Флориде гольфист стал свидетелем погони стаи гусей за аллигатором. Необычное видео мужчина разместил на своей странице в фейсбуке.

На кадрах видно, как восемь птиц идут за аллигатором и громко гогочут, пишет РИА Новости

"Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа", — написал автор публикации.

По информации портала Upi, необычное поведение гусей может быть связано с тем, что хищное животное съело одного из их детенышей.





