В Москве задержали двух торговцев ножей с нацистской символикой

Полицейские задержали двух торговцев холодным оружием на ярмарке в центре Москвы, среди запрещенных к продаже товаров оказались ножи с нацистской символикой, сообщила РИА Новости начальник пресс-центра ГУМВД по Москве Екатерина Гузь.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В результате проведенных обысков обнаружено и изъято 14 единиц холодного оружия",- заявила Гузь.

Также пресс-служба главка распространила видеоролик, на котором видны выставленные на продажу образцы холодного оружия, среди которых есть ножи с гардами в виде орлов со свастикой — такая символика изображена на гербе Третьего рейха. Сами подозреваемые на видео отрицают продажу оружия: по их словам, они просто показывали частную коллекцию, пишет РИА Новости.

Тем не менее, сотрудники МВД возбудили дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение или сбыт оружия).







