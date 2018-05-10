В Ленобласти подросток ранил сожителя матери из-за запрета идти гулять

Следственные органы проводят проверку после госпитализации жителя Ленинградской области с ранением грудной клетки, которое, по предварительным данным, нанес 13-летний сын его сожительницы из-за запрета идти гулять, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"Следственным отделом… проводится проверка по факту госпитализации 27-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По предварительным данным, 8 мая… в съемной квартире, расположенной в деревне Пудомяги Гатчинского района Ленобласти, между 13-летним подростком и сожителем матери произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес один удар кухонным ножом в спину мужчины… По предварительным данным, конфликт произошел на почве запрета идти гулять", — говорится в сообщении.

Как уточняет областное следственное управление, пострадавший мужчина прооперирован и находится в реанимации, его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое, пишет РИА Новости

"Следователи опросили пострадавшего и других заинтересованных лиц… Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал", — отмечает СУСК.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК по Ленобласти.





