В Астраханской области затонул баркас: очевидцы сняли на видео спасение тонущего моряка

Пассажиры, ожидающие паром на переправе Мумра — Товарное в Астраханской области, стали свидетелями крушения речного судна "Электрон", которое буксировало земснаряд — устройство для углубления дна. Катастрофа произошла днем 10 мая на реке Бакланья: из-за обрыва троса баркас перевернулся и медленно тонул.

Очевидцы сняли на видео, как один из членов экипажа, попав в воду, был подхвачен сильным течением, стремительно терял силы и был пойман спасателем на лодке с мотором. Второй терпящий бедствие мужчина был снят непосредственно с тонущего судна, пишет vesti.ru