Ученые нашли связь между тяжелым детством и креативностью

Ученые из Калифорнии выяснили, что креативность и творческое начало в людях тесно связаны с их детством, при этом чем тяжелее было детство в психологическом плане, тем более креативными становились такие дети во взрослом возрасте.

Исследователи из Университета штата Калифорния в Нортридже (California State University, Northridge) работали с 234 профессиональными исполнителями, разбираясь, почему среди людей, выбравших эту профессию, так часто встречаются душевные расстройства.

Среди участников было 83 актера, дизайнера и продюсера, 129 танцоров и 29 музыкантов и оперных певцов. Каждый из них заполнил опросник, рассказав о том, насколько несчастным было его детство, чувствует ли он стыд, испытывает ли тревогу, а также насколько он склонен к фантазиям, креативным экспериментам и вовлеченности в свое дело, пишет vesti.ru

Опрос показал, что в среднем как категория выступающие артисты гораздо чаще говорили о высоком уровне эмоционального насилия и запущенности в детстве. Участников исследования разделили на три группы по «уровню тяжести детства» — у одних этот уровень был высоким, у других средним или низким, третьи рассказывали, что их детство было счастливым или почти счастливым.

В первой группе люди ожидаемо оказались более склонными к крайностям – тревога, стыд, совокупные травматические эффекты. При этом они были значительно более склонны фантазировать, сильнее вовлекались в процесс творчества, вдохновлялись им и ощущали, как будто совершают новые открытия. Эти участники легче переключались между внутренней (непосредственно творчество) и внешней (критическое восприятие) сторонами творческого процесса и ближе к сердцу принимали искусство.

Творчество для них было мощной силой, меняющей жизни. Ученые, проводившие исследование, заявили, что были очень расстроены, узнав, как много участников были несчастны в детстве и как часто к ним применялось насилие.