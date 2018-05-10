Медведь полакомился мороженым в закусочной

Сотрудники канадского зоопарка в провинции Альберта вывезли медведя в город и накормили в машине мороженым. На видео инцидента обратило внимание издание The Guardian.

На ролике годовалый медведь по кличке Беркли сидит на пассажирском сиденье автомобиля и поедает с ложечки мороженое, которым его кормит продавец, высовывающийся из киоска. Сотрудники зоопарка заверили, что происходящее не представляло опасности для окружающих, так как они приехали в закусочную до открытия заведения, а животное было связано цепью.

Сотрудники службы охраны дикой природы выдвинули против зоопарка обвинение: работники зоосада не предупредили местные власти о том, что собираются вывезти животное, пишет lenta.ru

Директор зоопарка Дуг Бос (Doug Bos) признал свою вину и сказал, что очень рад, что «индустрия настолько строго регулируется в нашей провинции». Однако он отметил, что не видит ничего страшного в самом факте выезда медведя за территорию. «Это не какой-то там дикий медведь», — заявил Бос и добавил, что Беркли даже умеет ходить в туалет в горшок.